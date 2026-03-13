“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックから、新しいスタイリングオイル「スタイルロックオイル」が2026年3月12日（木）に登場します。髪の内側のコンディションを整えながら、スタイルを一日中キープする軽やかなヘアオイル。乾燥ダメージを補修する成分や発酵成分を組み合わせ、潤いを閉じ込めながら美しい髪へ導きます。爽やかなライムの香りとともに