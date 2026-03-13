7回5安打3失点と好投した楽天・荘司＝バンテリンドーム楽天は先発の軸として期待される荘司が7回5安打3失点と好投。スプリットには切れがあり、9奪三振と状態の良さを示した。新外国人マッカスカーが2打席連続で本塁打を放った。中日は開幕投手の柳が5回9失点の大乱調。