日本テレビ系「人生が変わる１分間の深イイ話ワールドベースボールクラシック特別編」が１３日、生放送され、羽鳥慎一が司会、ＳＰコメンテーターを今田耕司が努めた。終盤、渡辺謙や小泉孝太郎らが勢ぞろいしたスタジオで、今田がトークを回す中、今田は「さぁー、ヒロミさん、今、カンペ出てますけど…『日本はアメリカに勝てますよね？』…知るかぁっ！そんなもんっ！誰に聞いてんねん！」とカンペにツッコミを入れ、スタ