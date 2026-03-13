私は50代のサトコです。先日、離れて暮らす長男のユウイチが「結婚して相手の苗字を名乗る」と言いだしました。私にとっては許せない話です。私にとってユウイチは愛しくてたまらない「小さな恋人」。よその誰かに取られることが耐えられないのです。私は最後の望みをかけ、わが家に姿を現したユウイチに涙ながらにすがりつきました。しかしユウイチは冷酷にきっぱり言い放ちました。「結婚するし、苗字も変える」と……。そこへ夫