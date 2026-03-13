長崎県警は13日、県内各地で交流サイト（SNS）を使った投資・ロマンス詐欺が多発しているとして、防犯メールで警戒をよびかけた。県警によると、2025年11月9日から26年3月9日までの間、SNSで被害者に接触して投資を勧め、投資グループの会員登録名目などで100万円、さらに投資でもうけたお金を引き出す際の住民税名目などで約790万円を振り込ませ、だまし取ったという。県警は「LINEやSNSで知り合った人からの投資や副業話や著