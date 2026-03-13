静岡県は、教員免許法の解釈を誤り、本来修得すべき単位を取っていない人に対して小学校の教員免許状を授与していたと発表しました。 県によりますと、2019年度に教育職員免許法が改正され免許取得に必要な科目が変わりましたが、県は、2024年度まで修得すべき単位の要件を誤って解釈していました。 県は小学校教諭の免許状の取得を希望する28人から問い合わせを受けた際に誤って回答し、このうち7人が回答をもとに2科目の単位が