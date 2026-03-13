そば店にファミレス、さらにはファストフードまで…外食チェーンがいま、「朝ごはん」に力を入れています。【写真を見る】「ゆで太郎」「COCO’S」「551 HORAI」のモーニングメニュー「モーニングブーム」が再び到来しているというそのワケは？モーニングブームで「朝モス」が変わる！日比麻音子キャスター：実は、いま「モーニング」は第4次ブームが来ているというのです。ファストフードでもモーニングに力を入れることが発表さ