共栄火災海上保険は１３日、保険商品の販売を委託していた北海道の元代理店の男性店主（６９）が、保険証券を偽造するなどして顧客１６人から計約７７４０万円を詐取していたと発表した。同社は客への返金を進めるとともに、警察に相談している。発表によると、男性店主は代理店委託を受けた２０１３〜２５年、実在する傷害保険の契約を客に持ちかけ、偽造した証券や領収書を渡すなどして金銭を詐取した。これとは別に、加入者