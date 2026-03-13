オーストラリアで開催中のAFC女子アジアカップ2026は、グループステージを終えて3月13日からいよいよ決勝トーナメントがスタート。2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権獲得（上位6か国）を目標にするなでしこジャパン（日本女子代表）の最新布陣と序列を、準々決勝、準決勝、そして決勝を見据えて改めて整理する。【映像】長谷川唯、「ダイレクト股抜き」でゴール！第1戦でチャイニーズ・タイペイ代表を2−0、第2節で