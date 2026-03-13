歌手・織田かおりがソロデビュー日の３月２１日にＥＰ「Ｆｒｅｅ」をリリースすることになり１３日、都内で取材会を開催。２１日に行うソロデビュー１９周年記念のライブについて意気込みを語った。作曲家の梶浦由記のソロプロジェクト「ＦｉｃｔｉｏｎＪｕｎｃｔｉｏｎ」に参加ししている織田。今回のＥＰ「Ｆｒｅｅ」は２０２０年にリリースしたアルバム「Ｆｌｏｗｅｒｓ」以来、６年ぶりの作品で、「ＢＲＥＡＫＦＲＥＥ」