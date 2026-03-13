【モデルプレス＝2026/03/13】モデルのモーガン茉愛羅（28）が3月13日、自身のInstagramを更新。第2子を妊娠したことを発表した。【写真】42歳人気俳優の美人妻（28）、4歳息子との2ショットで妊娠発表◆松田龍平の妻・モーガン茉愛羅、第2子妊娠モーガンは「息子が無事に4歳になりました」と長男が4歳を迎えたことを報告。「そして現在、第二子を妊娠中です。新しい命を授かれたことに感謝しながら、大切に日々を過ごしていきたい