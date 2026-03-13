元AKB48でタレントの篠田麻里子さん（40）が2026年3月11日、自身のインスタグラムを更新し、40歳の誕生日を報告した。「願うのはやっぱり健康」篠田さんは「2回目の二十歳になりました。笑」という言い回しで40歳を報告し、シアー感のある肩出しトップスでケーキを前に笑顔をみせる動画を投稿した。「10代は学生生活が楽しくて、社会に出るのが少し怖かった」「20代はがむしゃらに働いて、鉄の身体みたいに突っ走ってきた気がしま