ニューズナウでは県の新年度一般会計予算案を検証するシリーズをお伝えしています。今回は、水産から防災までさまざまな分野の課題解決を目指す「デジタルの力」です。人口知能＝AIを活用した「スマート計量システム」 志布志湾近海でとれたイセエビにアジ、カンパチ。肝付町の高山漁協では年間611トンを取り引きしています。 （記者）「辺塚だいだいカンパチが水揚げされた肝付町の高山漁協。去年秋に導入さ