グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。3月7日（土）の放送には、GENERATIONSのパフォーマー・小森隼さんが登場！ 3月2日に配信リリースされた新曲「本心」のことなどについて伺いました。小森隼さん◆退任を前に語る、校長としての本音小森隼さんは、2012年にGENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマーとしてメジャーデビ