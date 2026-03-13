21:00 メキシコ鉱工業生産指数（1月） 予想0.1%前回0.2%（前月比) 予想1.4%前回2.4%（前年比) 21:30 カナダ雇用統計（2月） 予想1.1万人前回-2.48万人（雇用者数・前月比) 予想6.6%前回6.5%（失業率) カナダ設備稼働率（2025年 第4四半期） 予想78.5%前回78.5% カナダ製造業売上高（1月） 予想-3.3%前回0.6%（前月比) 米耐久財受注（速報値）（1月） 予想0.4%前回