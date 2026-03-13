本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/13（金） EUR/USD 1.1400（5.80億ユーロ） 1.1500（8.66億ユーロ） 1.1600（10.0億ユーロ） 1.1700（28.9億ユーロ） USD/JPY 158.50（4.06億ドル） 159.00（4.95億ドル） 160.00（4.64億ドル） GBP/USD 1.3300（1.50億ポンド） 1.3450（2.99億ポンド） ユーロドルは1.1400と1.1500に中規模設定あり ドル円は159.00と160.0