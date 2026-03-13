◆オープン戦中日―楽天（１３日・バンテリンドーム）中日は、開幕投手に内定している先発・柳裕也投手が５回９安打９失点（自責８）と炎上。序盤の失点が最後まで響いて、敗戦した。柳は、３点の先制点をもらった直後の２回に、２死一、二塁から、マッカスカーに高め直球を右翼テラス席に運ばれる同点３ランを献上。３回には、無死一塁で、黒川の右翼適時二塁打で勝ち越され、そこから３連打でさらに２失点。なおも２死二塁