■これまでのあらすじ義母の新居への転居が1カ月延期になった。一度は家を出て行こうとした妻だったが、自分が出て行くのはおかしいと気づく。義母は嫁とは姑の言うことを聞くものだと本音をぶちまけ、それでも優しく接したと言い張るが、妻にとっては「その接し方は大変不快」でしかなかった。私に出て行くように言われた義母は「なんてひどい嫁なんだろう！」と逆ギレ。夫に「なんとかしなさいよ！」と詰め寄ってワガママを通そ