ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」は強い向かい風の影響で終日、安定板装着＆周回展示が2周から1周、レースが3周から2周に短縮された13日の最終日12Rで優勝戦が行われ、上條暢嵩（32＝大阪）がインからコンマ13のトップスタートを決めて逃げ切り1着。昨年9月22日のびわこ73周年記念以来となる通算6回目のG1優勝となり、来年3月23〜28日にからつで開催されるSGボートレースクラシックの優先出場権を手に入れ