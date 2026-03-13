【ワシントン＝坂本幸信、ロンドン＝市川大輔】米財務省は１２日、海上輸送中のロシア産原油や石油製品の購入を約１か月間、各国に認めると発表した。イラン攻撃に伴う原油高騰対策の一環で、ウクライナ侵略を理由としたロシアへの制裁を緩和する。米東部時間１２日時点で船積みされている原油などが対象。４月１１日午前０時１分までの措置としている。現在、世界の海上には計約１億２０００万バレルのロシア産原油があるとさ