大ヒット曲「サヨナラ」で知られる女性歌手のＧＡＯが、１３日放送のＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭」に初出演。「手紙〜拝啓十五の君へ〜」などをカバー歌唱し、「サヨナラ」も歌って盛り上げた。ベテラン世代チームの一員として登場したＧＡＯは、「名曲メドレー対決」などに挑戦。「サヨナラ」で変わらぬ歌声を響かせると、ＭＣの浜田雅功も大きく両腕でＯＫマークを作った。浜田は「４、５年前に『ガキの使い』に出てきて、な