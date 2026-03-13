3月3日（火）の『深夜のダイアン』では、「好きな人落とし歌選手権でスー！！」と題し、芸人たちが自慢の歌声を披露した。「歌が上手な男性は魅力的」と語る女性審査員を“落とす”ことはできたのか…？【映像】上手すぎて引かれた大原の歌唱力今回は「歌で女の子を落としたい」というダイアン・津田篤宏の希望もあって、十八番の歌を真剣に熱唱する企画を実施。「男性が歌ってるの大好き」という審査員のゆうちゃみは、「歌が上手