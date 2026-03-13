羽後町の文化交流施設で、西馬音内盆踊りを体感できる宿泊付きの体験プランの販売が始まりました。去年県の内外からの観光客から好評だったプランをバージョンアップさせたもので、特別で贅沢な唯一無二の体験ができるということです。 羽後町の西馬音内盆踊りの発展に大きく寄与してきた「柴与家」の築180年の商家を改修して、去年誕生した「盆宿 U」。西馬音内盆踊りの会場の中心部に位置する盆宿 Uで、8月に3日間行わ