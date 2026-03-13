鉄道旅ファンの皆さんにお知らせです。JR北海道・JR東日本の普通列車が7日間乗り放題になる「北海道＆東日本パス」が今年の春も発売されています。卒業旅行や春休みの旅行に最適なこの切符ですが、運賃改定に伴い2026年3月14日発売分からは値上げされます。4月の旅行を計画している方は、3月13日までに購入しておけば旧価格が適用されます。値上げといっても、大人で250円ですので、おトクに春の鉄道旅が満喫き乗り放題きっぷであ