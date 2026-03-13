あす（14日）JRや私鉄各社で、「春のダイヤ改正」が行われます。 【写真を見る】「食パン」をいっぱい切り出してみました画像14枚 JR西日本では、2023年にデビューした新型車両「Urara」が岡山県境を超えて、山陰本線の西出雲まで運転されるようになるのですが、その影響で、ユニークな愛称を持つ列車、その名も「食パン」電車が、きょう（13日）引退の時を迎えました。 岡山寄りは115系の顔新見寄りは・・・ん