（台中中央社）日本統治時代の台湾で幼少期を過ごした日本人男性が台湾を訪れ、太平洋戦争中に疎開先で一家をもてなしてくれた人の子孫を探している。訪台したのは石津宏さん。日本時代に現在の中部・台中市中区で産婦人科医院を開いていた石津坂一を父親に持つ。12日には中区の戸政事務所（戸籍業務を担当する事務所）で当時の戸籍資料の交付を申請した。今年初めには台中の文化や歴史を研究する団体「台中文史復興組合」のメンバ