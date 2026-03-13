サッカー元日本代表の前園真聖（52）が3月10日、自身のInstagramを更新し、リハビリを開始したことを報告した。テレビ番組のロケ中に右ひざ外側半月板を損傷し、手術を受けた前園は、松葉杖姿の写真を添えて、寄せられた多くのコメントへの感謝とともに、しばらくの間は松葉杖とともに過ごすことを伝えている。 【画像】浅野拓磨、31歳の誕生日に“銀髪”オフショット公開！「髪色ステキ」「年々カッコ良さがましてます