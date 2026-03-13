オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月13日に準々決勝のオーストラリア対北朝鮮が行なわれた。先制したのはオーストラリア。９分、敵陣右サイドで相手からボールを奪ったカーが折り返す。これはカットされたが、こぼれ球を拾ったケネディが狙いすましたシュートを叩き込んだ。北朝鮮は徐々に盛り返し、26分にはチェ・ウニョンのクロスからキム・ギョンヨンがヘッドで狙う。33分にはCKの流れから、エリ