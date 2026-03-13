2026年3月13日、韓国メディア・ヘラルド経済は、世界的な人気を集めたNetflix（ネットフリックス）のアニメーション映画「KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ」の続編制作が決定したと伝えた。記事によると、動画配信サービスのNetflixは12日、同作品の共同監督であるマギー・カンとクリス・アッペルハンスと複数年のアニメーション制作パートナー契約を締結し、続編制作を正式に発表した。公開時期は明らかにされておらず、現在