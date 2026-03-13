イラン情勢を巡り新たな指導者の声明が波紋を広げています。そこで今回の#みんなのギモンでは、「初の声明モジタバ師の狙いは？」をテーマに解説します。■声明…国営テレビ・キャスターの代読で発表イランのあらたな最高指導者モジタバ・ハメネイ師が12日、就任後初めてとなる声明を発表しました。改めてモジタバ師とはどんな人物なのか、そして声明の狙いもみていきます。イランの国営テレビで、モジタバ師の声明は、本人の肉