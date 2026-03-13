大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のレギュラーシーズンが佳境を迎えている。全44試合を戦うSVリーグ男子。上位6チームが進出するチャンピオンシップ（CS）の出場権をかけてしのぎを削る。 全22節のうち第16節までを終えた現時点で、首位のサントリーサンバーズ大阪と2位の大阪ブルテオンがすでにCS進出を決めている一方、出場圏内の6位以内を争う戦いは熾烈なものだ。 順