12日（木）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）の長野GaRonsは、リベロの丸山正和（26）、ミドルブロッカーの中條立樹（24）、アウトサイドヒッターの岩澤光國（21）が2025ｰ26シーズンをもって現役を引退。アウトサイドヒッターで選手兼スタッフの永井智（31）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 長野GRは現在、Vリーグ男子東地区で8勝16敗。リーグ6位につけているも