歌手の織田かおり（37）が、デビュー19周年記念日の3月21日に6年ぶりの新曲EP「Free」を発売する。新曲を制作するまでの歩みや自身の歌声の変化、19周年ライブへの意気込みを語ってもらった。今作は森崎ウィンや「フィソロフィーのダンス」などの楽曲を手がける宮野弦士氏が全3曲のサウンドプロデュースを担当。リード曲「BREAKFREE」を筆頭にディスコやソウルファンクの要素がふんだんに盛り込まれた1枚となっており、織田