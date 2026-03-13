13日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが4月18日（土）に有明コロシアムで行うSVリーグ男子第22節GAMEのサントリーサンバーズ大阪戦で、東京スカパラダイスオーケストラの出演が決まったことを発表した。 東京スカパラダイスオーケストラは、ジャマイカ生まれのスカという音楽をベースに、あらゆるジャンルの音楽を独自の解釈で飲