ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表が安打や本塁打を放った時に行う「お茶たて」ポーズを見たとき、思ったことがある。茶道と日本野球についての考察と言えるだろうか。野球部員だった高校時代、将棋部や茶道部の同級生が「練習がしんどい」と言うのが、とても信じられなかった。投手の坂道ダッシュや野手の個人ノックを受けてみろと毒を吐いたりもした。今はわかる気がする。秒に追われながら最善手を見つ