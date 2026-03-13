日本銀行は来週、金融政策決定会合を開きます。日銀内には中東情勢の悪化が経済や物価に与える影響は慎重に見極めるべきとの考えが多く、利上げは見送る見通しです。日銀は来週18日と19日に当面の金融政策を決める会合を開きます。日銀は去年12月に政策金利を0.75%へ引き上げた後も、依然として緩和的な金融環境が続いているとして、引き続き経済・物価の改善に応じて利上げを続ける姿勢を維持してきました。しかし、アメリカとイ