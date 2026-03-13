のどのコンディション不良で療養中だったお笑いコンビ・オードリーの若林正恭（47）が、13日放送の日本テレビ系『日本アカデミー賞授賞式』（後9：00）に出演し、復帰を果たした。若林は、佐藤栞里とともにナビゲーターを務めた。【写真】『日本アカデミー賞』で復帰！佐藤栞里、佐藤二朗と笑顔の若林レッドカーペットの模様では、若林が「『国宝』の勢いがすごいですね」としみじみと語る一幕も。蒼井優の姿をカメラが捉えた