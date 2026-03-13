国会では衆議院本会議が始まり、まもなく新年度予算案の採決がおこなわれます。与党の賛成多数で可決される見通しです。国会から中継です。衆議院本会議は午後8時から始まり、現在は各党による賛成・反対討論がおこなわれています。高市総理が予算案の年度内の成立に意欲を示す中、衆議院での審議時間は59時間と異例の短さとなりました。まもなく行われる採決では、与党の賛成多数で可決される見通しで、来週からは参議院での審議