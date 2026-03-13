男性8人組「ALPHADRIVEONE（アルファドライブワン）」が13日、KTZeppYokohamaで、デビューミニアルバム「EUPHORIA」の発売を記念した来日初イベントを行った。オーディション番組「BOYS2PLANET」から1月にデビュー。待望の1曲目は疾走感あふれるメロディが特徴の「FORMULA」。磨き抜かれた一糸乱れぬダンスと確かな歌唱力を披露した他、メンバー全員が日本語であいさつ。GEONWOOは「ついにこの忘れられない日が来