WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝が日本時間14日から始まります。1次ラウンドは、20チームが4つのプールに分かれて、総当たり戦を開催。各プール上位2チームが進出しました。日本時間14日には、プールDを4連勝で首位通過のドミニカ共和国とプールC2位の韓国が対戦。またプールA1位通過のカナダとプールB2位のアメリカが激突します。ドミニカ共和国はチーム打率.313、13本塁打、41得点と全チームトップと強力打線。ブ