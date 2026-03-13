ソニーネットワークコミュニケーションズは3月13日、通信サービスブランド「NURO 光」が3月15日に開かれる「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」に初めて協賛すると発表した。IDOL RUNWAY COLLECTIONは、2023年に“新時代ガールズイベント”として誕生し、アイドルのライブパフォーマンスとファッションショーを融合させた新たなカルチャーを発信すとして注目を集めるイベント。会場は国立代々木競技