ENEOSホールディングスは3月9日、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人（大規模法人部門、ホワイト500）」に認定されたと発表した。同社のホワイト500認定は、6年ぶり4度目となる。健康経営優良法人（ホワイト500）の認定ロゴ「健康経営優良法人認定制度」は、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰・認定する制度。大規模法人