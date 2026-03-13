10日のヤクルトとのオープン戦で応援コールの大合唱大声援が響き渡った。中日は10日に本拠地バンテリンドームでヤクルトとのオープン戦を行った。この試合前、右翼スタンドから中日応援団が発したエールが感動を読んでいる。18時開始の試合前、中日のノックが行われていると流れてきたBGMは高橋宏斗投手の登場曲、SUPERBEAVERの「美しい日」だった。これに合わせるように応援団が総立ちで「頑張れ、頑張れ、ヒロト!!」の大声