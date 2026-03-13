野良猫から家猫へ。障害を乗り越え、たくさんの幸せを運んでくれるようになった猫ちゃんの3年間の記録が、多くの感動を呼んでいます。話題の動画の再生回数は6万2000回を超え「大きな幸せいっぱいゲットできたね！毎日楽しいね」「ほんとーに幸せそうで、見ていてこちらも幸せです」「なーさんを見つめるエンパチ君の笑顔が一番好きです」といったコメントが集まっています。 【動画：『足を引きずる野良猫』を家族に