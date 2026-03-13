筆者の体験談です。5歳の息子は友達の家で遊ぶことが増え、親としては毎回手土産を用意するのが習慣になっていました。回数を重ねるうちに気遣いが膨らみ、いつしか子ども用だけでなく大人用のお菓子や飲み物まで準備するように。温かく迎えてもらえる一方で、出費が重なるとともに「ちゃんとしなきゃ」という思いが少しずつ負担になっていたのですが……。 毎回の悩み