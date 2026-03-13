1.長期間の旅行 留守番が得意と言われる猫ですが、猫だけで留守番をさせる場合は1泊2日程度までにとどめるのが一般的とされています。決まった時間の給餌や新鮮な水の補充、トイレの清掃といったお世話が滞ると体調不良の原因となります。 また、猫は環境の変化に敏感な動物であり、飼い主の急な不在が続くと強いストレスを感じることがあります。留守中の室温管理や、体調急変への対応を考えておく必要があるでしょう。