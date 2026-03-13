【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、マクドナルドの設備等を手のひらサイズで再現した「ミニチュアマクドナルド」が登場しました。ひみつのおもちゃを加えた全18種類のおもちゃは、どれも細部まで楽しめる可愛らしい仕上がりになっているもよう。今回は、@ftn_picsレポーターともさんがゲットした、第1弾のおもちゃをご紹介。2026年3月13日からの第3弾で再登場しているおもちゃなので、ぜひチェック