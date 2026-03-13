キャットタワーの上階を目指す子猫。軽やかなジャンプを披露、と思いきや、予想外にパワープレイで登る姿に視聴者が夢中になりました。 動画は記事執筆時点で再生回数5.3万回を突破。コメント欄には「可愛い」「見るからに男の子だ」といった視聴者の声が寄せられました。 【動画：キャットタワーに登りたい子猫→ジャンプするのかと思いきや、前足で…『予想外の行動』】 上の階に登りたい猫 TikTokアカウ