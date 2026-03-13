韓国戦で猛打…イ・デホ氏もいる「SBS」放送席はどう伝えた？ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は東京ドームでの1次ラウンドを終え、米国に戦いの場を移している。日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日の韓国戦で本塁打を含む2打数2安打。その技術に、韓国の放送席は「どうしろと言うんでしょうか」「ヒット1本なら勝ち」と呆れたような言葉を並べている。大谷は5回1死、左腕ソン・ジュヨン（LG