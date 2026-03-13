◆オープン戦ヤクルト１１―０オリックス（１３日・神宮）オリックスの新外国人、ボブ・シーモア内野手（２７）＝前レイズ＝が、オープン戦の２２打席目で来日初長打を放った。左の大砲候補は「３番・一塁」で先発。５回２死、１ボールから吉村の直球を捉え、左中間二塁打とした。「１本出たことはすごくよかった。ゾーンとか全部、慣れてきた部分もあるし、徐々によくなっていっている感覚もある。本当に状態がいい時は、左中